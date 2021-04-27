В Пензенской области за два месяца 2021 года выданы ипотечные кредиты на 4,2 млрд. рублей Экономика

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Объем ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), предоставленных физическим лицам в Пензенской области в январе-феврале 2021 года, составил более 4,2 млрд. рублей, что на 33,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Банка России.

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Согласно представленным сведениям, в январе текущего года банки выдали гражданам ИЖК на 1 млрд. 796 млн. рублей, в феврале — на 2 млрд. 439 млн. рублей.

Год назад эти цифры были меньше — 1 млрд. 356 млн. рублей и 1 млрд. 818 млн. рублей соответственно.

По состоянию на февраль 2021 года средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физлицам в Пензенской области в рублях, составила 6,79%. Год назад она была выше — 8,8%.

На 1 марта текущего года задолженность по ипотечным жилищным кредитам в регионе составила 64 млрд. 351 млн. рублей, в том числе просроченная 323 млн. рублей.