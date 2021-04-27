В Пензе состоялось первое заседание совета по инновациям и инвестициям Экономика

Пенза, 27 апреля 2021. PenzaNews. Первое заседание совета по инновациям и инвестициям, который создан по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, состоялось во вторник, 27 апреля.

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«Сформирован новый орган при губернаторе Пензенской области. Отчасти, может быть, он повторяет опыт того, что уже однажды было в истории нашего края. Отчасти, наверное, это такой новый заход, попытка создать консультативный орган с представителями пензенских деловых кругов для того, чтобы можно было обсуждать самую различную проблематику, связанную с инвестиционным климатом, с планами по развитию нашего региона», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к присутствующим.

Он особо обратил внимание на то, что в состав совета не вошли чиновники.

По словам Олега Мельниченко, предварительную работу, связанную с формированием совета, по его просьбе провел уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин как основной представитель интересов бизнес-сообщества в органах власти.

«Получилась у нас такая конструкция. Я не считаю, что она окончательно и бесповоротно определенная. В процессе работы по вашим предложениям, если будет какая-то необходимость, мы можем оперативно предпринимать шаги по изменению каких-то подходов», — пояснил глава региона.

Он отметил, что в положении о совете по инновациям и инвестициям заложены механизмы реального влияния на деятельность органов госвласти и местного самоуправления, а также выработки экспертных решений по ряду вопросов.

«Подход был простой. С одной стороны, здесь, в составе совета, находятся крупные ассоциации и объединения предпринимателей и промышленников, с другой стороны, люди, которые в общем-то отчасти не очень охвачены каким-то формализованным членством, но тем не менее являются признанными лидерами в деловых кругах нашего региона», — заявил Олег Мельниченко.

Врио губернатора добавил, что руководить работой совета будет генеральный директор ООО «Околица» Олег Тоцкий.