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В банковском секторе Пензенской области в I квартале выявлено 42 поддельные банкноты

13:13 | 29.04.2021 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. 42 поддельные банкноты Банка России обнаружено и выведено из обращения в банковском секторе Пензенской области в I квартале 2021 года, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 29 апреля.

В банковском секторе Пензенской области в I квартале выявлено 42 поддельные банкноты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По-прежнему в лидерах — поддельные 5-тысячные купюры, на долю которых пришлось 74% от всех выявленных подделок (31 штука). На втором месте — фальшивые банкноты номиналом 1 тыс. рублей, их за I квартал этого года выявлено 9 штук. Оставшиеся две поддельные банкноты номиналом 500 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также за первые три месяца текущего года была выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов.

«Подделки обнаруживают также на кассах автозаправочных станций, аптек, магазинов и на рынках», — отмечается в сообщении.

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