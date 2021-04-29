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Объявлен конкурс «Лучший молодой предприниматель Пензенской области»

14:29 | 29.04.2021 | Экономика

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Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Конкурс «Лучший молодой предприниматель Пензенской области» объявлен в регионе.

Объявлен конкурс «Лучший молодой предприниматель Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его главным организатором является Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

Согласно положению, к участию допускаются граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно, осуществляющие или планирующие осуществлять предпринимательскую деятельность на территории Пензенской области.

Это могут быть индивидуальные предприниматели, учредители или соучредители юридических лиц, а также самозанятые.

Проекты участников будут оцениваться в восьми номинациях: «Цифровой бизнес», «Лучший производственный проект», «Бизнес-старт», «Инновационный бизнес», «Бизнес-идея», «Социальный бизнес», «Женский бизнес» и «Самозанятый».

Прием заявок продлится до 23 мая.

Планируется, что церемония награждения победителей состоится 27 мая.

Конкурс организован в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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