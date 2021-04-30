Мэр заявил о риске банкротства ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Экономика

Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин заявил о риске банкротства двух муниципальных унитарных предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства — ЖЭМУП №7 и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» — в случае неоказания им финансовой поддержки из муниципального бюджета.

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«У нас по факту альтернатива достаточно простая: либо мы помогаем предприятиям, либо они банкротятся, причем в ближайшие несколько месяцев. После этого мы теряем две материальные базы, два коллектива и остаемся без выполнения [социально значимых] функций», — сказал он при рассмотрении вопроса о внесении изменений в бюджет Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в ходе 22-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 30 апреля.

Мэр напомнил, что под управлением ЖЭМУП №7 находятся многоквартирные дома, от которых отказались другие УК.

«Весь наш безнадежный предаварийный, аварийный жилой фонд. Там достаточно низкая платежная дисциплина. Средняя собираемость по ЖЭМУП №7 — чуть меньше чем 80%, хотя в среднем по другим управляющим компаниям выше 95%. Плюс, мы сейчас говорим о долгах, которые накоплены за предшествующие периоды», — уточнил Андрей Лузгин.

Он добавил, что МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» в настоящее время работает в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ и является плательщиком НДС, на уплату которого в год уходит 13–15 млн. рублей.

«Наше видение по МУП «Зеленое хозяйство» следующее: нам нужно рассчитаться с долгами и перевести его в форму МБУ [муниципального бюджетного учреждения]. Нам это позволит минимизировать часть налоговых платежей не в местные бюджеты и, собственно, перейти к исполнению именно муниципального задания, а не муниципального контакта», — пояснил глава администрации Пензы.

Андрей Лузгин подчеркнул, что оба предприятия «сейчас не могут ни оплачивать счета, ни вести конкурентные процедуры, ни даже нормально продать ненужное имущество».

«Все арестовано, счета арестованы», — сказал он, призвав депутатов поддержать выделение средств из бюджета и тем самым дать МУПам шанс избежать банкротства.

Комментируя замечания народных избранников о возможных кадровых причинах существующего положения дел, Андрей Лузгин обратил внимание на то, что ранее на обоих предприятиях уже была произведена замена руководителей.

В ответ на слова одного из депутатов о том, что предыдущий директор ЖЭМУП №7 «убежал через шесть месяцев», мэр сообщил, что нынешний «тоже убегает 15 мая».

«Руководитель получает больше штрафов, чем заработной платы», — констатировал он.

Глава администрации Пензы отметил, что можно «похоронить» ЖЭМУП №7, но это не избавит от необходимости содержать дома, от которых отказались другие управляющие компании, и выполнять там минимальный перечень домов.