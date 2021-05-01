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Лузгин объяснил миллионные траты на премии на муниципальных предприятиях «крошечными» окладами

11:59 | 01.05.2021 | Экономика

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Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин объяснил миллионные траты на премии для сотрудников муниципальных предприятий тем фактом, что действующая система оплаты труда предусматривает «крошечные» оклады.

Лузгин объяснил миллионные траты на премии на муниципальных предприятиях «крошечными» окладами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данную тему в ходе 22-й сессии гордумы, состоявшейся 30 апреля, затронула депутат от «Справедливой России» Людмила Коломыцева.

Она обратила внимание на отчет контрольно-счетной палаты (копия имеется у ИА «PenzaNews»), в котором указано, что МУП «Пензенские бани» направило около 3,7 млн. рублей на премии в 2019 году и за девять месяцев 2020-го, а МКП «Теплоснабжение города Пензы» — 49,3 млн. рублей в 2019 году и январе-мае 2020-го, при этом по состоянию на 1 июля 2020 года кредиторская задолженность предприятия составляла около 2,6 млрд. рублей.

В обоих случаях, согласно отчету, выплата премий осуществлялась «без учета показателей эффективности труда, без анализа финансового, экономического состояния предприятия».

«Андрей Вячеславович, Вы вообще знакомы с этим отчетом? Вы какие-то меры приняли?» — поинтересовалась Людмила Коломыцева у мэра.

В свою очередь Андрей Лузгин сообщил, что премии назначались с целью доведения размера оплаты труда до определенного уровня.

«Мы понимаем, что у сотрудников крошечные оклады и что премия в данном случае — это не инструмент стимулирования или чего-либо еще. Премия в данном случае — это элемент системы оплаты труда», — заявил он.

Глава администрации Пензы добавил, что муниципалитет уже начал предпринимать шаги по изменению сложившейся ситуации.

«Правильные действия в данном случае: убрать эти оклады в 23 тыс. рублей и дать руководителям нормальный оклад, привязав деятельность к конкретным показателям. Мы по некоторым предприятиям начали эту работу. Не все, к сожалению, так просто», — сказал Андрей Лузгин.

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