Лузгин объяснил миллионные траты на премии на муниципальных предприятиях «крошечными» окладами Экономика

Пенза, 1 мая 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин объяснил миллионные траты на премии для сотрудников муниципальных предприятий тем фактом, что действующая система оплаты труда предусматривает «крошечные» оклады.

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Данную тему в ходе 22-й сессии гордумы, состоявшейся 30 апреля, затронула депутат от «Справедливой России» Людмила Коломыцева.

Она обратила внимание на отчет контрольно-счетной палаты (копия имеется у ИА «PenzaNews»), в котором указано, что МУП «Пензенские бани» направило около 3,7 млн. рублей на премии в 2019 году и за девять месяцев 2020-го, а МКП «Теплоснабжение города Пензы» — 49,3 млн. рублей в 2019 году и январе-мае 2020-го, при этом по состоянию на 1 июля 2020 года кредиторская задолженность предприятия составляла около 2,6 млрд. рублей.

В обоих случаях, согласно отчету, выплата премий осуществлялась «без учета показателей эффективности труда, без анализа финансового, экономического состояния предприятия».

«Андрей Вячеславович, Вы вообще знакомы с этим отчетом? Вы какие-то меры приняли?» — поинтересовалась Людмила Коломыцева у мэра.

В свою очередь Андрей Лузгин сообщил, что премии назначались с целью доведения размера оплаты труда до определенного уровня.

«Мы понимаем, что у сотрудников крошечные оклады и что премия в данном случае — это не инструмент стимулирования или чего-либо еще. Премия в данном случае — это элемент системы оплаты труда», — заявил он.

Глава администрации Пензы добавил, что муниципалитет уже начал предпринимать шаги по изменению сложившейся ситуации.

«Правильные действия в данном случае: убрать эти оклады в 23 тыс. рублей и дать руководителям нормальный оклад, привязав деятельность к конкретным показателям. Мы по некоторым предприятиям начали эту работу. Не все, к сожалению, так просто», — сказал Андрей Лузгин.