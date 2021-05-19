Александр Хлобыстов возглавил отделение Банка России по Пензенской области Экономика

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Александр Хлобыстов занял должность управляющего отделением по Пензенской области Волго-Вятского главного управления Банка России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 19 мая.

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«В системе Банка России Александр Хлобыстов работает более 30 лет», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в 1988–1989 годах он заведовал архивом кировского областного управления Госбанка СССР.

«Затем в течение 25 лет прошел путь от инкассатора отдела кассовых операций головного расчетно-кассового центра Кирова главного управления Центрального банка Российской Федерации по Кировской области до начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что с января 2017 года Александр Хлобыстов работал заместителем управляющего отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

«Александр Хлобыстов окончил учетно-кредитный техникум Центрального банка Российской Федерации, Всероссийский заочный финансово-экономический институт», — говорится в пресс-релизе.