Пензенские предприятия представили свою продукцию на выставке «Металлообработка-2021» Экономика

Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Предприятия Пензенской области представили свою продукцию на 21-й международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» («Металлообработка-2021»), открытие которой состоялось накануне в московском «Экспоцентре».

Фото: ООО «ЦКР»

Их участие в мероприятии организовано при поддержке ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР») и министерства промышленности и инновационной политики региона.

«В составе коллективного стенда от Пензенской области — ООО «Центр высокоточной механообработки «Аркон», ООО «НПП «Виал», ООО «Проммет сервис», которые разрабатывают, изготавливают и адаптируют режущий инструмент», — сообщили ИА «PenzaNews» в «ЦКР».

В «Центре кластерного развития» добавили, что ООО «СтанкоМашСтрой» представило на выставке шесть единиц металлообрабатывающего оборудования, ЗАО «ПКТБА» — разработки в области испытательного оборудования.

Выставка «Металлообработка-2021», которая начала работу 24 мая, рассчитана на пять дней.

Согласно сведениям, размещенным на сайте «Экспоцентра», новейшее оборудование, технологии и услуги в области станко- и машиностроения на площади свыше 30 тыс. кв. метров демонстрируют более 700 компаний из 30 стран мира. В мероприятии принимают участие свыше 500 российских предприятий.