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Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-апреле составил 122,6%

09:00 | 26.05.2021 | Экономика

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Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-апреле 2021 года 122,6% к соответствующему периоду 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Индекс промпроизводства в Пензенской области в январе-апреле составил 122,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По основным видам деятельности зафиксированы следующие показатели: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 147,4%, «Обрабатывающие производства» — 123,5%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 110,3%, «Добыча полезных ископаемых» — 111,1%.

По информации Росстата, в целом в России индекс промпроизводства в январе-апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го составил 101,1%.

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