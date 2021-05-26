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Салеев и Безногов отмечены знаками «Почетный предприниматель Пензенской области»

14:48 | 26.05.2021 | Экономика

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Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. Директор ООО «Наровчатский дорожник» Николай Салеев и руководитель ООО «Земетчинский районный рынок» Константин Безногов поощрены почетным знаком «Почетный предприниматель Пензенской области».

Салеев и Безногов отмечены знаками «Почетный предприниматель Пензенской области»

Фото: Pnzreg.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко поздравил их с этим событием в День российского предпринимательства в торжественной обстановке — в ходе церемонии открытия форума «Мой бизнес» в центре культурного развития.

Помимо этого, руководитель субъекта федерации вручил почетную грамоту индивидуальному предпринимателю Константину Волкову, а также благодарности — генеральному директору ООО «Мастер-ПАК» Игорю Алтареву, индивидуальному предпринимателю Вадиму Подложенову, президенту АО «Пензаспецавтомаш» Михаилу Колесникову и учредителю АО «ПО «Компрессорные машины» Олегу Щетинину.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин объявил благодарности генеральному директору ООО «Строительная компания «Интерьер-Строй» Александру Горшенину, генеральному директору ООО «ТД «Сталькон» Владиславу Подолянову и индивидуальному предпринимателю Николаю Севостьянову.

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