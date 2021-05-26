За четыре месяца выявлено более 1,5 тыс. нарушений прав пензенских предпринимателей Экономика

Пенза, 26 мая 2021. PenzaNews. 1 тыс. 545 нарушений законодательства в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено в Пензенской области в январе-апреле 2021 года, что на 11% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте прокуратуры региона.

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В целях их устранения принесено 298 протестов, внесено 551 представление.

К дисциплинарной ответственности привлечены 262 должностных лица, к административной — 13, предостережены о недопустимости нарушения закона 12 лиц.

Число направленных в суды исков и заявлений составило 22.

Один материал прокурорской проверки передан в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.