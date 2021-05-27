Подведены итоги конкурса «Лучший молодой предприниматель Пензенской области» Экономика

Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. Итоги конкурса «Лучший молодой предприниматель Пензенской области» подведены в центре культурного развития Пензы в четверг, 27 мая.

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Перед награждением победителей состоялось вручение благодарностей губернатора за активную работу по популяризации молодежного предпринимательства и добросовестный труд. Их получили один из учредителей ООО «Энвибокс» Алексей Молчанов, индивидуальный предприниматель Денис Куличков и генеральный директор ООО «Консалтинг. Инновационные технологии» Юлия Артамонова.

Затем были объявлены результаты конкурса.

В номинации «Лучший производственный проект» победу одержал генеральный директор ООО «Фудмаш» Андрей Мельников. Компания, которой он руководит, занимается производством кондитерского оборудования.

В номинации «Бизнес-старт» награжден индивидуальный предприниматель Артем Мамедов, развивающий проект PartnerPlus по созданию системных отделов продаж под ключ.

В номинации «Инновационный бизнес» отмечен генеральный директор ООО «ЛСД Электроникс» Сергей Ермолаев. Его компания специализируется на производстве лазертаг-оборудования.

В номинации «Цифровой бизнес» победителем стала предприниматель, владелец диджитал-агентства «Black Panda» Светлана Попова. Агентство занимается разработкой сайтов, программного обеспечения, приложений, мессенджеров и других цифровых сервисов.

В номинации «Женский бизнес» награждена генеральный директор ООО «ФФТ» Александра Муллаханова, которая руководит работой салонов цветов «Розы России» и «Фанфан-Тюльпан».

В номинации «Социальный бизнес» отмечен Александр Конкин, который в качестве самозанятого организует деятельность «Центра живой истории». Его представители проводят интерактивные лектории по истории России и мастер-классы по старинным ремеслам.

В номинации «Самозанятый» победу одержала руководитель мастерской по пошиву текстиля и одежды для новорожденных «Мир младенца» Наталья Копылова.

В номинации «Бизнес-идея» награжден Сергей Иванцов, представивший на конкурс проект «Создание КФХ с целью организации производства по выращиванию клубники».

В ходе церемонии также были подведены итоги онлайн-голосования, в ходе которого интернет-пользователи могли поддержать одного из 74 участников конкурса, зарегистрировавшихся на сайте проекта. Победителем стал индивидуальный предприниматель, основатель сети сервисных центров «Mini Jack» Султан Таишев с проектом «Переработка дисплеев телефонов по заводской технологии».

Молодые бизнесмены, вошедшие по итогам голосования в топ-50, получили дипломы.

После завершения торжественного мероприятия состоялся мастер-класс тренера по речи, голосу и публичным выступлениям Седы Каспаровой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», конкурс «Лучший молодой предприниматель Пензенской области» проводился в рамках реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Его главным организатором являлся Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.