Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 4 месяца 2021 года Экономика

Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 4 месяца 2021 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась в 3 раза, или на 35,6 млн. рублей; чистая прибыль — в 3,3 раза, или на 34,7 млн. рублей; чистые процентные доходы снизились на 4%, или на 4,5 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 160,8 млн. рублей, чистые процентные доходы — 97,4 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 63,3 млн. рублей.

По состоянию на 1 мая 2021 года общий объем доходов составил 246,6 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 52,9 млн. рублей, чистая прибыль — 49,5 млн. рублей.

Активы банка на начало мая составили 6,6 млрд. рублей, рост — 8% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 708 млн. рублей, увеличение — 5%.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 1,8 млрд. рублей, из них 594 млн. рублей направлено предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках федеральных программ поддержки субъектов МСП. Кредитный портфель банка на 1 мая 2021 года составил 4,1 млрд. рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов — 3 млрд. рублей, физических лиц — 1,1 млрд. рублей, рост — 5,6% к аналогичной дате прошлого года.

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Объем всех привлеченных ресурсов на 1 мая 2021 года составил около 5,8 млрд. рублей, рост — 8,4% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на начало мая составил 2,9 млрд. рублей; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 26,4% и достигли 2,5 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 12%. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 20 млн. рублей.

Резервы ликвидности составили около 2,3 млрд. рублей.

Значения нормативов на 1 мая 2021 года составляют: Н1.2 — 9,16% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 11,52% при минимальном значении 8%; Н3 — 75,01% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.