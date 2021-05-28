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Муниципалитет не полностью погасил долг в 63 млн. рублей по контракту с «Автодорогой» от 2016 года

14:28 | 28.05.2021 | Экономика

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Пенза, 28 мая 2021. PenzaNews. Муниципалитет пока не полностью погасил долг перед компанией «Автодорога» в размере 63 млн. рублей по контракту от 2016 года. Об этом сообщила начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина в ходе 23-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 28 мая.

Муниципалитет не полностью погасил долг в 63 млн. рублей по контракту с «Автодорогой» от 2016 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы в течение трех лет с ними судились за дополнительно выполненные работы. Мы прошли все инстанции судов, все-таки проиграли, и в суде заключили мировое соглашение», — сказала она.

По словам Ольги Завьялкиной, перечислить подрядчику сразу всю сумму — 63 млн. рублей — было бы накладно для бюджета, поэтому мировым соглашением предусмотрено погашение долга четырьмя платежами.

Она добавила, что в соответствии с утвержденным графиком предстоит перевести подрядчику оставшуюся часть долга — более 15 млн. рублей.

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