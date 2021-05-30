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Названа средняя цена 1 кв. метра жилья в пензенских новостройках и на вторичном рынке

10:15 | 30.05.2021 | Экономика

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Пенза, 30 мая 2021. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья в Пензенской области в I квартале 2021 года составила около 56 тыс. 273 рублей, на вторичном — почти 45 тыс. 665 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Названа средняя цена 1 кв. метра жилья в пензенских новостройках и на вторичном рынке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года квартиры на первичном рынке региона подорожали на 13%. Средняя цена 1 кв. метра жилья в новостройках выросла в среднем почти на 6,5 тыс. рублей.

На вторичном рынке жилья Пензенской области «квадрат» подорожал на 9%. По сравнению с январем-мартом 2020 года средняя цена 1 кв. метра увеличилась более чем на 3,8 тыс. рублей.

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