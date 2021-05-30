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В Пензенской области в январе-апреле оборот розничной торговли превысил 74 млрд. рублей

12:24 | 30.05.2021 | Экономика

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Пенза, 30 мая 2021. PenzaNews. Оборот розничной торговли в Пензенской области в январе-апреле 2021 года составил 74 млрд. 252,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области в январе-апреле оборот розничной торговли превысил 74 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В основном он формировался организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. На их долю пришлось 96% от общего объема.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродовольственные товары — 51,1%. За первые четыре месяца текущего года они реализованы на 37 млрд. 939,9 млн. рублей. Рост к уровню января-апреля 2020 года — 5%.

Удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли составил 48,9%. Они проданы на 36 млрд. 312,6 млн. рублей. Это на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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