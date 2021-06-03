Мельниченко и Поляков обсудили взаимодействие Пензенской области и Фонда содействия инновациям Экономика

Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

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«За последние два года более чем в 5 раз увеличилась финансовая поддержка фондом инновационных проектов пензенских предприятий. Их количество выросло с 6–8 ежегодно в 2014–2018 годах до 17 в 2020 году. По объему привлеченных средств фонда, а это более 221 млн. рублей, Пензенская область по итогам 2020 года поднялась с восьмого на пятое место в Приволжском федеральном округе», — отметил Олег Мельниченко.

Он добавил, что финансовую поддержку получили, в частности, проекты в сфере биомедицинских технологий, станко-, машино- и приборостроения, производства строительных материалов, дезинфекционного оборудования, а также другие.

«Достигнутые результаты — это свидетельство активной работы фонда в регионе, методического сопровождения предприятий», — подчеркнул врио губернатора.

Говоря о деятельности фонда, Сергей Поляков обратил внимание на то, что на уровне правительства России осуществляется продвижение программы, так называемой, «бесшовной интеграции».

«Институты развития между собой соглашение подписали — Фонд содействия развитию малых предприятий, Сколково и платформа НТИ. В прошлом году отобрали 80 стартап-проектов. Это хорошая история, о которой докладывали президенту Российской Федерации, когда один институт развития консолидирует проекты в области искусственного интеллекта, а другой выдает гранты», — сказал он.

Сергей Поляков добавил также, что в 2021 году будут существенно расширены возможности участников программы «Архипелаг».

Как сообщает пресс-служба облправительства, по итогам встречи достигнут ряд договоренностей, касающихся деятельности Фонда содействия инновациям на территории Пензенской области.