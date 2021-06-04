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В Пензенской области в I квартале инвестиции в основной капитал составили 13,1 млрд. рублей

13:40 | 04.06.2021 | Экономика

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Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Инвестиции в основной капитал составили в Пензенской области в I квартале 2021 года 13,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 2,3% меньше показателя за аналогичный период 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензастата.

В Пензенской области в I квартале инвестиции в основной капитал составили 13,1 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В видовой структуре инвестиций в основной капитал преобладают инвестиции на приобретение и модернизацию транспортных средств, машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь — 48%, на строительство нежилых зданий и сооружений — 24%. На строительство жилья направлено 22% инвестиций», — сказано в пресс-релизе.

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В нем отмечается, что наиболее привлекательными для вложений были такие виды экономической деятельности, как обрабатывающие производства — 34% от общего объема инвестиций в основной капитал; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 24%; транспортировка и хранение — 16%.

«Основным источником инвестиционной деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства) являлись привлеченные средства — 52% общего объема инвестиций; на собственные средства приходилось 48%», — уточняется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что среди муниципальных образований региона высокая инвестиционная активность наблюдалась в Пензе, на долю которой в общем объеме инвестиций пришлось 40%, а также в Нижнеломовском районе — 18,3%.

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