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Пензенская область заняла 13 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата

14:55 | 04.06.2021 | Экономика

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Пенза, 4 июня 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла 13 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, презентация которого состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного министерства экономики.

Пензенская область заняла 13 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Регион показал один из лучших результатов среди всех субъектов по новому показателю рейтинга «Оценка эффективности институтов поддержки экспорта», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что значительно возросло значение показателя «Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе» — с 3,63 до 4,17 при 5-балльной системе оценки.

«Пензенская область также вошла в группу регионов-лидеров по таким показателям, как «Эффективность института оценки регулирующего воздействия», «Оценка качества телекоммуникационных услуг предпринимателями» и «Доля гарантий региональной гарантийной организации от налоговых доходов региона», — сказано в тексте.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми ассоциациями с целью стимулирования региональных органов власти в части совершенствования бизнес-среды.

Рейтинг позволяет оценить усилия органов власти всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса, выявить слабые места и лучшие практики.

Впервые рейтинг был представлен на ПМЭФ в 2014 году.

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