Пензенские компании представили свою продукцию на выставке IPLS в Москве Экономика

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Семь производителей из Пензенской области представили свою продукцию на международной выставке «Собственная торговая марка» (International Private Label Show, IPLS), которая проходит в Москве. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в «Центре кластерного развития».

Фото: ООО «ЦКР»

По информации «ЦКР», это индивидуальный предприниматель Максим Дудукин (торговая марка OZ! OrganicZone), ООО «Парафарм», ООО «Экспоторг», ИП Артур Манукян (торговая марка «БосаНова»), ООО «Диад» (торговая марка Sofio), ООО «Биокор» и ООО «Фармацевтическая фабрика» (бренд Erzig).

Всего в экспозицию вошли товары продовольственного, непродовольственного разделов, а также сектора по упаковке более 100 производителей собственных торговых из России и стран зарубежья. Представлено свыше 50 товарных сегментов.

IPLS — международная выставка контрактного производства и товаров, реализуемых под собственной торговой маркой (СТМ).

Является площадкой для презентации новых продуктов и установления деловых контактов между производителями и розничными операторами.

В 2021 году рассчитана на два дня — 8 и 9 июня.

Программой IPLS предусмотрено проведение международного саммита Retail Connect и церемонии награждения победителей отраслевой премии Private Label Awards.