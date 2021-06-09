В Пензенской области проведен анализ закупок у единственного поставщика Экономика

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Работники прокуратуры Пензенской области проанализировали состояние законности при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что заказчики нередко злоупотребляют предоставленным им правом заключать договоры, минуя конкурентные способы определения поставщика», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В качестве примера в нем приводится ситуация в никольской районной больнице, где объем закупок у единственного поставщика составил в 2020 году 45% от общего объема процедур.

«В целях устранения нарушений главному врачу учреждения внесено представление. Соответствующая информация направлена в пензенское УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ «Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также были выявлены случаи нарушения порядка формирования цены контрактов, заключаемых с единственным поставщиком.

«Проверками выявлены и иные нарушения, в том числе факты уклонения от проведения закупочных процедур и создания тем самым наиболее благоприятных условий отдельным хозяйствующим субъектам при наличии конкурентов путем необоснованного дробления заказа, нарушения при ведении реестра закупок, размещении сведений в единой информационной системе, оплате исполненных обязательств», — подчеркивается в сообщении.

В тексте уточняется, что с начала 2021 года органами прокуратуры Пензенской области выявлено 27 нарушений при заключении контрактов с единственным поставщиком, в целях устранения которых внесено 25 представлений; по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 17 лиц, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечены пять человек.