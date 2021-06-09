Пензенские производители стали участниками бизнес-платформы по аутсорсингу для легпрома Экономика

Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Пензенские производители — ЗАО «Промышленно-торговая фирма «Пекоф», индивидуальные предприниматели Галина Колягина, Алина Калатушкина и Геннадий Тютиков — стали участниками XI международной бизнес-платформы по аутсорсингу для легкой промышленности Bee-together.ru. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в «Центре кластерного развития» (ЦКР).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие организовано Русской ассоциацией участников фешен-индустрии.

Бизнес-платформа объединила в Москве представителей швейных фабрик и брендов, дизайнеров и корпоративных заказчиков.

По информации организаторов, главным отличием данного события от традиционных профессиональных выставок является формат закрытых переговоров: график встреч формируется заранее, а заявки проходят предварительную модерацию.

Также на 9 и 10 июня запланирована насыщенная деловая онлайн-программа, благодаря которой заинтересованные лица могут посмотреть интервью с экспертами отрасли, специалистами швейных предприятий, представителями модного ритейла, отраслевых ассоциаций и фондов.

Участие пензенских производителей в данном мероприятии организовано «ЦКР» при поддержке министерства промышленности и инновационной политики Пензенской области.