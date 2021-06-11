Мельниченко обозначил приоритеты развития Пензенской области Экономика

Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обозначил приоритеты развития региона.

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«Считаю, что необходимо сконцентрировать работу на трех основных направлениях. Первое — это рост экономики и улучшение инвестиционного климата. Это привлечет новые ресурсы в регион, создаст новые рабочие места и повысит налоговую базу. Второе — это качество регионального управления, что позволит эффективно использовать эти ресурсы. И третье, самое главное, как итог первых двух — мы должны добиться повышения уровня и качества жизни населения», — сказал он в ходе расширенного заседания 41-й очередной сессии Законодательного собрания региона в киноконцертном зале «Пенза».

«Без повышения уровня и качества жизни населения первые две позиции не имеют никакого смысла», — добавил Олег Мельниченко.