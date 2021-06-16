На предприятии «Приволжское КБ» по требованию прокуратуры погашена задолженность по зарплате Экономика

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед работниками ОАО «Приволжское КБ» погашена после вмешательства прокуратуры Ленинского района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Прокуратура Ленинского района Пензы мае текущего года проверила исполнение ОАО «Приволжское КБ» законодательства об оплате труда. Установлено, что у организации имелась задолженность по заработной плате перед девятью работниками частично за февраль и март 2021 года в размере более 727 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что генеральный директор общества привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», а также ему было внесено представление об устранении нарушений.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Задолженность по заработной плате 21 мая 2021 года погашена», — отмечается в тексте.