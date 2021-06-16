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На предприятии «Приволжское КБ» по требованию прокуратуры погашена задолженность по зарплате

13:40 | 16.06.2021 | Экономика

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Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Задолженность по зарплате перед работниками ОАО «Приволжское КБ» погашена после вмешательства прокуратуры Ленинского района Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

На предприятии «Приволжское КБ» по требованию прокуратуры погашена задолженность по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Ленинского района Пензы мае текущего года проверила исполнение ОАО «Приволжское КБ» законодательства об оплате труда. Установлено, что у организации имелась задолженность по заработной плате перед девятью работниками частично за февраль и март 2021 года в размере более 727 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что генеральный директор общества привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», а также ему было внесено представление об устранении нарушений.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Задолженность по заработной плате 21 мая 2021 года погашена», — отмечается в тексте.

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