Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь-май исполнен на 105% Экономика

Пенза, 19 июня 2021. PenzaNews. Доходы в размере 30 млрд. 869,3 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-мае 2021 года, план выполнен на 105%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 21 млрд. 240,6 млн. рублей, или 107,4% к плану; безвозмездные поступления — 9 млрд. 628,7 млн. рублей (99,9%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 104,7%: при плане в 25 млрд. 671,3 млн. рублей фактически поступило 26 млрд. 865,1 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 17 млрд. 248,1 млн. рублей при ожидаемом объеме 16 млрд. 42,9 млн. рублей; план выполнен на 107,5%.