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В Пензенской области с 21 июня введут запрет на работу ресторанов с 23.00 до 6.00

09:47 | 21.06.2021 | Экономика

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Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Запрет на работу ресторанов и ночных клубов в период с 23.00 до 6.00 будет введен в Пензенской области с понедельника, 21 июня. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

В Пензенской области с 21 июня введут запрет на работу ресторанов с 23.00 до 6.00. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня мы введем запрет на функционирование в ночное время ресторанов, всяких ночных клубов. С 23.00 до 6.00 они функционировать у нас не будут в связи с пандемией, с увеличившимся количеством госпитализаций», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

По словам Олега Мельниченко, «ситуация меняется не в лучшую сторону».

Пока соответствующее постановление об изменении перечня ограничений, действующих в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, не опубликовано.

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