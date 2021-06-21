В Пензенской области с 21 июня введут запрет на работу ресторанов с 23.00 до 6.00 Экономика

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Запрет на работу ресторанов и ночных клубов в период с 23.00 до 6.00 будет введен в Пензенской области с понедельника, 21 июня. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Сегодня мы введем запрет на функционирование в ночное время ресторанов, всяких ночных клубов. С 23.00 до 6.00 они функционировать у нас не будут в связи с пандемией, с увеличившимся количеством госпитализаций», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

По словам Олега Мельниченко, «ситуация меняется не в лучшую сторону».

Пока соответствующее постановление об изменении перечня ограничений, действующих в Пензенской области в рамках режима повышенной готовности в связи с распространением COVID-19, не опубликовано.