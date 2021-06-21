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В Пензенской области арендаторы задолжали за земельные участки 695 млн. рублей

18:26 | 21.06.2021 | Экономика

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Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Недобросовестные арендаторы задолжали 695 млн. рублей за расположенные на территории Пензенской области земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника департамента госимущества региона Андрей Кудинов.

В Пензенской области арендаторы задолжали за земельные участки 695 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не все арендаторы добросовестно выполняют свои обязанности. На сегодняшний день у нас все-таки значительная задолженность — 695 млн. [рублей] — в консолидированный бюджет по аренде», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 июня.

Андрей Кудинов отметил, что 84,75% в общем объеме задолженности, или 589 млн. рублей, приходится на Пензу.

После этого временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко зачитал цифры из материалов, представленных к совещанию, согласно которым долг «Пензастроя» составляет 132 млн. рублей, «СКМ Групп» — 19 млн. рублей, «Пензгорстройзаказчика» — 9,2 млн. рублей.

По словам Андрея Кудинова, часть должников проходят процедуру банкротства, по другим идут суды.

«Есть снижение [сумм задолженности за аренду земельных участков]. Это у нас Пенза, Беково, Городище, Колышлей, Кузнецк, Лунино, Малая Сердоба, Неверкино. В остальных идет все-таки рост по задолженности», — констатировал врио начальника департамента госимущества Пензенской области.

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