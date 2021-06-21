В Пензенской области арендаторы задолжали за земельные участки 695 млн. рублей Экономика

Пенза, 21 июня 2021. PenzaNews. Недобросовестные арендаторы задолжали 695 млн. рублей за расположенные на территории Пензенской области земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника департамента госимущества региона Андрей Кудинов.

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«Не все арендаторы добросовестно выполняют свои обязанности. На сегодняшний день у нас все-таки значительная задолженность — 695 млн. [рублей] — в консолидированный бюджет по аренде», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 июня.

Андрей Кудинов отметил, что 84,75% в общем объеме задолженности, или 589 млн. рублей, приходится на Пензу.

После этого временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко зачитал цифры из материалов, представленных к совещанию, согласно которым долг «Пензастроя» составляет 132 млн. рублей, «СКМ Групп» — 19 млн. рублей, «Пензгорстройзаказчика» — 9,2 млн. рублей.

По словам Андрея Кудинова, часть должников проходят процедуру банкротства, по другим идут суды.

«Есть снижение [сумм задолженности за аренду земельных участков]. Это у нас Пенза, Беково, Городище, Колышлей, Кузнецк, Лунино, Малая Сердоба, Неверкино. В остальных идет все-таки рост по задолженности», — констатировал врио начальника департамента госимущества Пензенской области.