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В Пензенской области объем платных услуг населению в январе-мае вырос на 4,8%

10:52 | 24.06.2021 | Экономика

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Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Объем платных услуг, оказанных населению Пензенской области, составил в январе-мае 2021 года 25 млрд. 674,7 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области объем платных услуг населению в январе-мае вырос на 4,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в январе текущего года жители региона потратили на платные услуги 4 млрд. 913,6 млн. рублей, или на 7,7% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В феврале соответствующие расходы составили 5 млрд. 198,3 млн. рублей (-4,4%), марте — 5 млрд. 693,3 млн. рублей (+5,5%), в апреле — 5 млрд. 199,9 млн. рублей (+36%), в мае — 4 млрд. 669,6 млн. рублей (+3,9%).

По информации Пензастата, в расчете на одного жителя Пензенской области объем платных услуг за январь-май 2021 года составил 19,7 тыс. рублей.

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