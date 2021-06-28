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Пензенская область вошла в топ-3 рейтинга регионов-лидеров по экономической устойчивости

10:25 | 28.06.2021 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла третье место в рейтинге регионов России по экономической устойчивости, составленном Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам I квартала 2021 года на основе данных Росстата.

Пензенская область вошла в топ-3 рейтинга регионов-лидеров по экономической устойчивости. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Возглавила список Москва. На втором месте расположилась Курская область.

В топ-10 также вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области, Дагестан, а также Северная Осетия – Алания и Алтай, поделившие одну строчку.

Рейтинг основан на четырех критериях.

Первый — отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета, условно приведенной к календарному году. Чем меньше отношение госдолга к доходам регионального бюджета, тем выше его положение в первичном рейтинге. По этому показателю Москва, Курская и Пензенская области набрали 4, 25 и 53 балла соответственно.

Второй критерий — отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года. Чем больше прирост начисленного НДС по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, тем выше позиция субъекта РФ. По этому показателю лидеры рейтинга получили 10, 16 и 14 баллов соответственно.

Еще один критерий — индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Чем выше индекс промышленного производства, тем выше позиция региона. Москва по этому показателю заработала 19 баллов, Курская область — 7, Пензенская — 5.

Четвертый критерий — отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года. Чем выше прирост суммы отгруженных товарных благ в субъекте РФ, тем выше его позиция. По этому критерию регионы-лидеры набрали 8, 6 и 3 балла соответственно.

На основании полученных данных аналитики произвели ранжирование регионов. Сводная оценка Москвы — 10,25 балла, Курской области — 13,50, Пензенской — 18,75.

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