В Пензенской области подведены итоги первого года действия налога для самозанятых Экономика

Пенза, 1 июля 2021. PenzaNews. Итоги первого года действия налога на профессиональный доход подведены в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По мнению временно исполняющего обязанности министра экономики региона Сергея Капралова, введение специального налогового режима для самозанятых граждан позволило легализовать работу значительного числа лиц, оказывающих услуги, а также производящих и реализующих товары в частном порядке, но нигде не регистрирующих свою деятельность.

«За год реализации проекта число самозанятых составило 10 тыс. 823 человека. Это 6% от всего числа занятых в малом и среднем бизнесе региона», — уточнил он.

Согласно сведениям, предоставленным ИА «PenzaNews» Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области, к основным видам деятельности самозанятых на территории субъекта федерации относятся: перевозка пассажиров и грузов, торговля продукцией собственного производства, строительство, маркетинг, репетиторство, оказание услуг в сфере красоты и автосервиса.

Средний чек гражданина, использующего специальный налоговый режим, составил 685 рублей. При этом совокупный доход самозанятых в Пензенской области за год достиг 946 млн. рублей.

Самозанятым оказана финансовая поддержка на сумму 967 тыс. рублей. Кроме того, фонд «Поручитель» предлагает данной категории налогоплательщиков займы по льготной ставке.

Образовательные и консультационные услуги на базе региональной инфраструктуры поддержки бизнеса получили почти 500 граждан.

Центр «Мой бизнес» при содействии регионального министерства экономики регулярно проводит обучающие мероприятия. Так, с апреля по июнь 2021 года в Пензе, Заречном, районных центрах Кузнецкого, Камешкирского, Каменского, Сердобского, Лунинского, Нижнеломовского и Мокшанского районов состоялось 14 тренингов и мастер-классов для начинающих предпринимателей и граждан, планирующих зарегистрироваться в качестве самозанятых. В них приняли участие 326 человек.

Наряду с основными аспектами ведения бизнеса внимание было уделено таким темам, как господдержка МСП и малых компаний из числа социальных предприятий, а также продвижение на экспорт.

По информации Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области, в III квартале обучение начинающих предпринимателей будет продолжено. Планируется организовать не менее десяти выездных программ в муниципальных образованиях.

Участие в мероприятиях является бесплатным. Они проводятся в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», налог на профессиональный доход был введен в Пензенской области с 1 июля 2020 года.

Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно.

Самозанятым не нужно представлять декларацию. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении «Мой налог».

Налоговая ставка составляет 4% при работе с физлицами, 6% — с индивидуальными предпринимателями и юрлицами.