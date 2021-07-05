В Пензенской области в малом и среднем бизнесе заняты более 163 тыс. человек — Капралов Экономика

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Более 163 тыс. человек заняты в малом и среднем бизнесе в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра экономики региона Сергей Капралов.

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«На сегодняшний день малый и средний бизнес Пензенской области — это почти 44 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают занятость свыше 163 тыс. человек», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 5 июля.

Сергей Капралов добавил, что за 2020 год количество субъектов бизнеса в регионе сократилось на 4%, что на уровне среднероссийского значения, при этом оборот малых и средних предприятий вырос на 4% — до 350 млрд. рублей.

«В первом полугодии этого года число малых предприятий выросло на 3%. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте составляет 35%», — отметил врио министра.