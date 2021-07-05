EN
18:05:40 Понедельник, 5 июля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2021 году на поддержку предпринимательства направят 414 млн. рублей

15:58 | 05.07.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. 414 млн. рублей будет направлено на поддержку предпринимательства в Пензенской области из средств федерального и регионального бюджетов в 2021 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра экономики области Сергей Капралов.

В Пензенской области в 2021 году на поддержку предпринимательства направят 414 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Реализуются меры государственной поддержки предпринимательства. На соответствующие цели в этом году за счет средств федерального и регионального бюджетов предусмотрено 414 млн. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 5 июля.

По словам Сергея Капралова, предусмотренное финансирование позволило в I полугодии текущего года обучить 1 тыс. 672 действующих предпринимателей и желающих открыть свое дело, выдать 60 льготных микрозаймов почти на 200 млн. рублей, предоставить госгарантии 34 предприятиям для привлечения кредитов в сумме 1 млрд. рублей и заключить 38 экспортных контрактов на 14,4 млн. долларов.

«В целях повышения доступности государственных услуг для бизнеса в регионе создан и действует Фонд поддержки предпринимательства, который объединяет в себе несколько структур. Это центр поддержки предпринимательства, центр сельхозкооперации, центр поддержки экспорта и центр инноваций социальной сферы. Фонд работает под брендом «Мой бизнес», реализует мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и оказывает услуги бизнесу по принципу одного окна.

Новости партнеров
Читайте также
Роман Ковалишин назначен и.о. председателя пензенского реготделения ДОСААФ России Прокуратура потребовала ввести компенсации за питание детям с ОВЗ, обучающимся на дому
Медработников предупредили об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации В Пензенской области в малом и среднем бизнесе заняты более 163 тыс. человек — Капралов
В Пензе около частного дома на улице Кошевого обнаружено 28 кустов конопли В Пензенскую область поступило более 20 тыс. комплектов вакцины «Спутник V»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама