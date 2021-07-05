В Пензенской области в 2021 году на поддержку предпринимательства направят 414 млн. рублей Экономика

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. 414 млн. рублей будет направлено на поддержку предпринимательства в Пензенской области из средств федерального и регионального бюджетов в 2021 году. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра экономики области Сергей Капралов.

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«Реализуются меры государственной поддержки предпринимательства. На соответствующие цели в этом году за счет средств федерального и регионального бюджетов предусмотрено 414 млн. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 5 июля.

По словам Сергея Капралова, предусмотренное финансирование позволило в I полугодии текущего года обучить 1 тыс. 672 действующих предпринимателей и желающих открыть свое дело, выдать 60 льготных микрозаймов почти на 200 млн. рублей, предоставить госгарантии 34 предприятиям для привлечения кредитов в сумме 1 млрд. рублей и заключить 38 экспортных контрактов на 14,4 млн. долларов.

«В целях повышения доступности государственных услуг для бизнеса в регионе создан и действует Фонд поддержки предпринимательства, который объединяет в себе несколько структур. Это центр поддержки предпринимательства, центр сельхозкооперации, центр поддержки экспорта и центр инноваций социальной сферы. Фонд работает под брендом «Мой бизнес», реализует мероприятия национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и оказывает услуги бизнесу по принципу одного окна.