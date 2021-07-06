Пензенская область не вошла в топ-20 регионов с эффективной промышленной политикой Экономика

Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область не вошла в топ-20 регионов с эффективной реализацией промышленной политики. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного Минпромторгом России по итогам оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности за 2020 год.

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«В топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов вошли: Республика Башкортостан, Калужская область, Тульская область, Краснодарский край, Московская область, Нижегородская область, Свердловская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Челябинская область, Самарская область, Ставропольский край, Москва, Пермский край, Удмуртская Республика, Тюменская область, Омская область, Ленинградская область, Ростовская область, Ульяновская область», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства промышленности и торговли России.

В нем отмечается, что рейтинг сформирован на основе анализа 40 показателей, объединенных в четыре блока: «Экономическое развитие региона», «Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности», «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития», «Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм».

По данным регионального Минпрома, в блоке «Экономическое развитие региона» Пензенская область заняла третье место, «Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм» — девятое, «Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития» — десятое.