Пензенская область получила 400 млн. рублей на ремонт сельских дорог Экономика

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область получила дополнительные денежные средства в размере 400 млн. рублей на ремонт сельских дорог. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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Он уточнил, что решение о выделении финансирования регионам было принято правительством России на прошлой неделе.

«Мы получили еще 400 млн. [...] Это полностью средства, которые будут направлены на сельскую дорожную сеть. Это даст нам еще возможность 40 с небольшим километров дорог сделать на селе», — сказал Олег Мельниченко во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 8 июля.

В соответствии с распоряжением правительства РФ №1769-р от 30 июня 2021 года между регионами распределены средства в общем объеме 30 млрд. рублей.

Финансирование должно быть направлено на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Всего на эти средства планируется отремонтировать не менее 2 тыс. км дорог.