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Пензенская область получила 400 млн. рублей на ремонт сельских дорог

18:08 | 08.07.2021 | Экономика

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Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область получила дополнительные денежные средства в размере 400 млн. рублей на ремонт сельских дорог. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Пензенская область получила 400 млн. рублей на ремонт сельских дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что решение о выделении финансирования регионам было принято правительством России на прошлой неделе.

«Мы получили еще 400 млн. [...] Это полностью средства, которые будут направлены на сельскую дорожную сеть. Это даст нам еще возможность 40 с небольшим километров дорог сделать на селе», — сказал Олег Мельниченко во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 8 июля.

В соответствии с распоряжением правительства РФ №1769-р от 30 июня 2021 года между регионами распределены средства в общем объеме 30 млрд. рублей.

Финансирование должно быть направлено на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Всего на эти средства планируется отремонтировать не менее 2 тыс. км дорог.

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