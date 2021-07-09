Шемышейский район отмечен за высокое качество управления доходами и собственностью Экономика

Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Шемышейский район Пензенской области отмечен по итогам XIV всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» в номинации «За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью».

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Также победителями в этой номинации стали Сочи, Уфа и Лебедянский муниципальный район Липецкой области.

Всего в 2021 году на конкурс было подано 243 заявки от 115 муниципальных районов, 120 городских и восьми муниципальных округов из 62 субъектов РФ.

Участники оценивались по 82 показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, а также кадровую политику.

Конкурсная комиссия определила 12 победителей по общей сумме набранных баллов. Помимо этого, некоторые участники были отмечены дипломами в номинациях.

Абсолютными победителями стали Губкинский городской округ Белгородской области, Соль-Илецкий городской округ и Тоцкий район Оренбургской области, а также Белокалитвинский район Ростовской области, сообщается на официальном сайте конкурса.