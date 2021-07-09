Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 6 месяцев 2021 года Экономика

Пенза, 9 июля 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за 6 месяцев 2021 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, относительно аналогичного периода прошлого года балансовая прибыль до налогообложения увеличилась в 2,5 раза, или на 35,7 млн. рублей; чистая прибыль — в 2,5 раза или на 28,5 млн. рублей; чистые процентные доходы — на 3%, или на 5 млн. рублей; общий объем доходов — на 10%, или на 41 млн. рублей.

С начала года чистый валовой доход банка составил 315,8 млн. рублей, чистые процентные доходы — 153 млн. рублей, чистые комиссионные и прочие доходы — 162,8 млн. рублей.

По состоянию на 1 июля 2021 года совокупный объем доходов составил 438 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 58,5 млн. рублей, чистая прибыль — 47,5 млн. рублей.

Активы банка на начало июля составили 6,6 млрд. рублей, рост — 3% к аналогичной дате прошлого года; собственный капитал — 645 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму 2,8 млрд. рублей, из них 1,45 млрд. рублей направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, в том числе 854 млн. рублей в рамках федеральных программ поддержки субъектов МСП.

Кредитный портфель банка на 1 июля 2021 года составил 4,3 млрд. рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов — 3,1 млрд. рублей, физических лиц — 1,2 млрд. рублей.

Объем всех привлеченных ресурсов на 1 июля 2021 года составил 5,8 млрд. рублей, рост — 5% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на начало июля составил 2,9 млрд. рублей; депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий выросли на 15% и достигли 2,6 млрд. рублей; остатки на счетах физлиц увеличились на 8%.

Резервы ликвидности составили около 2,5 млрд. рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 июля 2021 года составляют: Н1.2 — 8,81% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 10,8% при минимальном значении 8%; Н3 — 73,95% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.