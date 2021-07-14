Регион планирует получить инфраструктурные кредиты на модернизацию объектов тепло- и водоснабжения в Пензе Экономика

Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область планирует получить инфраструктурные кредиты на модернизацию объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения и на реконструкцию очистных сооружений канализации в Пензе. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенской области необходима модернизация инженерных сетей. Планируем использовать такой вид господдержки, как инфраструктурные кредиты, о чем говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин [в ходе церемонии оглашения послания Федеральному Собранию 21 апреля]», — сказал он во время рабочего совещания с участием руководителей Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — председателя наблюдательного совета Сергея Степашина и генерального директора, председателя правления Константина Цицина, которое состоялось в правительстве региона в среду, 14 июля.

Олег Мельниченко добавил, что разработаны соответствующие проекты.

По его словам, один из них, предусматривающий модернизацию системы теплоснабжения города Пензы, планируется реализовать силами филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

«Общая стоимость проекта составляет 3 млрд. 117 млн. рублей. Потребность в заемных средствах — 2 млрд. 305 млн. рублей. Собственные средства ПАО «Т Плюс» — 813 млн. рублей. Это нам позволит модернизировать наши сети тепловые, а также большое количество ЦТП, в том числе с переводом их на цифровой формат работы», — уточнил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко отметил, что модернизацией объектов водоснабжения и водоотведения и реконструкцией очистных сооружений канализации города Пензы займется ООО «Горводоканал».

«Общая стоимость — 6 млрд. 212 млн. рублей, в том числе потребность в заемных средствах — 4 млрд. 970 млн. рублей. Это тоже будет серьезный, прорывной вопрос для города Пензы», — подчеркнул он.

Врио губернатора обратил внимание на то, что в рамках данного проекта также намечено перевести в «цифру» целый ряд процессов.

«Поэтому мы очень рассчитываем [...] на поддержку по данным направлениям», — сказал Олег Мельниченко, обращаясь к Сергею Степашину и Константину Цицину.