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Банк «Кузнецкий» по итогам I полугодия увеличил объемы выдачи кредитов бизнесу на 16,5%

16:48 | 14.07.2021 | Экономика

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Пенза, 14 июля 2021. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» выдал бизнесу кредиты на сумму свыше 2,6 млрд. рублей в I полугодии 2021 года, что на 16,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

Банк «Кузнецкий» по итогам I полугодия увеличил объемы выдачи кредитов бизнесу на 16,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кредитный портфель юридических лиц на 1 июля 2021 года составил 3,1 млрд. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что корпоративные клиенты банка представляют различные сферы экономики, при этом из общего объема кредитов, выданных юрлицам за шесть месяцев текущего года, 30% пришлось на долю предприятий обрабатывающей промышленности, 18% — на организации, занимающиеся производством и распределением электроэнергии, газа и воды, 15% — на строительные компании.

«Банк «Кузнецкий» принимает активное участие в программах государственной поддержки бизнеса. За I полугодие 2021 года по данному направлению были заключены новые договоры на сумму 784,3 млн. рублей, в общей сложности предоставлено более 900 млн. рублей», — сказано в тексте.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, учреждение активно участвовало в реализации антикризисных и стимулирующих мер господдержки, предложенных правительством России и Минэкономразвития РФ.

«Партнерство с банком для бизнеса должно быть простым, надежным и выгодным, поэтому наша цель заключается в предоставлении клиентам быстрого и качественного сервиса, позволяющего комплексно и продуктивно управлять своим бизнесом», — сказал он.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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