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Кутепов и Мельниченко ознакомились с разработками резидентов технопарка высоких технологий

19:15 | 16.07.2021 | Экономика

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Пенза, 16 июля 2021. PenzaNews. Делегация комитета Совета Федерации по экономической политике во главе с председателем Андреем Кутеповым и временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко оценили разработки резидентов технопарка высоких технологий «Рамеев» в Пензе.

Кутепов и Мельниченко ознакомились с разработками резидентов технопарка высоких технологий

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Управляющий ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов продемонстрировал гостям высокотехнологичные медицинские изделия, в том числе применяемые в ортопедии и при операциях на сердце, а также продукцию из материалов животного происхождения, которая используется в качестве заменителей костей и мягких тканей.

Он рассказал о том, какие технологии применяются в России и за рубежом, насколько конкурентоспособна отечественная продукция за пределами страны и с какими трудностями сталкиваются производители при выходе на иностранные рынки.

В свою очередь первый заместитель генерального директора – главный конструктор ООО «ЭСВО» Александр Васильев проинформировал членов Совета Федерации и главу региона о специфике работы предприятия, осуществляющего полный цикл производства авиатренажеров в рамках гособоронзаказа.

Он отдельно остановился на проводимых в настоящее время опытно-конструкторских работах и модернизации некоторых моделей.

Комментируя увиденное, Андрей Кутепов сообщил, что сенаторы стремятся изучить ситуацию на местах, уделив особое внимание таким темам, как поддержка малого и среднего предпринимательства, а также выход на экспорт.

«Правительство в 2020 году достаточно существенные сделало шаги, которые отразились на экономике. Сейчас мы стоим перед новыми вызовами. Конечно, мы будем планировать наш горизонт — достаточно длительный горизонт в экономике, продуктивно подходя к тем вопросам, которые задают предприниматели», — сказал он.

Андрей Кутепов отметил, что, в частности, необходимо создать условия для развития экспорта.

В свою очередь Олег Мельниченко констатировал, что освоение европейского и американского рынков для отечественных производителей является затруднительным.

«Там правила игры уже давно придуманы. И они придуманы таким образом, что нам туда зайти практически невозможно. А вот Юго-Восточная Азия, там совершенно иная ситуация», — подчеркнул он.

По его мнению, пензенская промышленность имеет неплохие перспективы.

«Здесь есть уникальные разработки, не побоюсь этого слова, [...] с которыми можно совершенно спокойно выходить на рынки Юго-Восточной Азии», — сказал врио губернатора.

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