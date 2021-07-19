Банку «Кузнецкий» увеличили лимит по программе льготного кредитования МСП Экономика

Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) увеличило пензенскому банку «Кузнецкий» лимит денежных средств по программе льготного кредитования субъектов МСП, реализуемой совместно с Минэкономразвития РФ и Банком России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«В соответствии с параметрами программы фиксируется процентная ставка по кредитам в сумме не менее 3 млн. рублей на уровне до 8,5% годовых. Кредиты на льготных условиях предоставляются как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств», — уточняется в пресс-релизе.

В нем напоминается, что в реализации программы участвуют банки, успешно прошедшие процедуру аккредитации; всего, по данным Корпорации МСП, в настоящее время их насчитывается 60.

«Кузнецкий» является уполномоченным банком с 2016 года», — сказано в тексте.

Из сообщения следует, что за прошедший период субъектам МСП в Пензенской области были одобрены кредиты на сумму примерно 1 млрд. рублей.

«Увеличение лимита станет ощутимой поддержкой регионального бизнеса, поскольку создаст условия большей доступности финансовых ресурсов для реализации бизнес-задач и стабильного развития — модернизации производства, формирования дополнительных мощностей, создания новых видов деятельности и рабочих мест», — отмечается в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.