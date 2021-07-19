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В финал конкурса «Лидеры России» приглашены 15 человек из Пензенской области

15:04 | 19.07.2021 | Экономика

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Пенза, 19 июля 2021. PenzaNews. Пятнадцать человек из Пензенской области приглашены к участию в очном — финальном — этапе четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в АНО «Россия — страна возможностей».

В финал конкурса «Лидеры России» приглашены 15 человек из Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Семеро будут проходить испытания в рамках трека «Государственное управление», шестеро — «Бизнес и промышленность», по одному — «Информационные технологии» и «Студенты».

Всего по итогам дистанционного отбора приглашения в финал получили 3 тыс. 987 человек.

В этом сезоне конкурс «Лидеры России» разделен на восемь профильных треков. Помимо направлений «Наука» и «Здравоохранение», стартовавших в прошлом сезоне, были запущены новые: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты» и «Международный».

В треке «Бизнес и промышленность» в решающий этап прошли 1 тыс. 349 участников, «Государственное управление» — 1 тыс. 343, «Информационные технологии» — 332, «Студенты» — 221, «Наука» — 214, «Здравоохранение» — 182, «Международный» — 179, «Культура» — 167.

Всего в 2021 году запланировано 13 финалов.

Региональные финалы пройдут в октябре-декабре во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Ростове-на-Дону (ЮФО и СКФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и Нижнем Новгороде (ПФО).

Финалы треков «Студенты», «Здравоохранение», «Информационные технологии» и «Наука», а также «Битва сезонов» и онлайн-финал трека «Международный» состоятся в Москве в августе-сентябре, а финал трека «Культура» — в Санкт-Петербурге в ноябре.

Сильнейшие участники будут приглашены в суперфинал.

300 суперфиналистов получат образовательный грант в размере 1 млн. рублей, а у 100 победителей появится возможность поработать с наставниками из числа лидеров бизнеса и госуправления.

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