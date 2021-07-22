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Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I полугодие исполнен на 105,4%

14:36 | 22.07.2021 | Экономика

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Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Доходы в размере 37 млрд. 157,4 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-июне 2021 года, план выполнен на 105,4%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за I полугодие исполнен на 105,4%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 24 млрд. 518,8 млн. рублей, или 106,1% к плану; безвозмездные поступления — 12 млрд. 638,6 млн. рублей (104,1%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 105,6%: при плане в 30 млрд. 721,1 млн. рублей фактически поступило 32 млрд. 437,8 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 19 млрд. 812,5 млн. рублей при ожидаемом объеме 18 млрд. 594,9 млн. рублей; план выполнен на 106,5%.

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