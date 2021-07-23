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Мантуров посетил «ПТПА», «Маякпринт» и «Маяк-Техноцелл»

18:06 | 23.07.2021 | Экономика

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Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров посетил предприятия «Пензтяжпромарматура» («ПТПА»), «Маякпринт» и «Маяк-Техноцелл» в ходе рабочего визита в Пензу в пятницу, 23 июля.

Мантуров посетил «ПТПА», «Маякпринт» и «Маяк-Техноцелл»

Фото: Pnzreg.ru

«ПТПА» специализируется на выпуске трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной, химической и других отраслей промышленности. Завод входит в состав ведущих предприятий, имеющих статус «Лидер российской экономики», а также является членом Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей. В декабре 2020 года АО «Пензтяжпромарматура» получило субсидию на возмещение затрат на выпуск и реализацию пилотных партий средств производства на сумму 42 млн. рублей.

«Маякпринт» — один из крупнейших отечественных производителей обоев. «Маяк-Техноцелл» занимается производством бумаги – основы декоративных облицовочных материалов.

Как отметил глава Минпромторга, продукция предприятия производится с применением передовых технологий.

«Компания получила субсидию на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному на реализацию инвестпроекта по покупке нового оборудования для производства обоев. Сумма субсидии за последние два года составила почти 500 млн. рублей», — цитирует Дениса Мантурова пресс-служба министерства промышленности и торговли РФ.

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