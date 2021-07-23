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В Пензенской области обсуждается возможность создания станкостроительного кластера

18:17 | 23.07.2021 | Экономика

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Пенза, 23 июля 2021. PenzaNews. Перспективы создания в Пензенской области регионального промышленного станкостроительного кластера стали одной из главных тем рабочей встречи главы Минпромторга России Дениса Мантурова и временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко, состоявшейся в Пензе в пятницу, 23 июля.

В Пензенской области обсуждается возможность создания станкостроительного кластера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По словам Олега Мельниченко, имеются хорошие предпосылки для формирования такого кластера на базе ООО «СтанкоМашСтрой» и его включения в реестр Минпромторга РФ.

В свою очередь Денис Мантуров заявил, что в случае необходимости ведомство окажет необходимую методологическую поддержку этой инициативе, сообщает пресс-служба министерства промышленности и торговли России.

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