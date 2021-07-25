Платные услуги почти на 30,8 млрд. рублей оказаны жителям Пензенской области за полгода Экономика

Пенза, 25 июля 2021. PenzaNews. Платные услуги на 30 млрд. 766,1 млн. рублей оказаны жителям Пензенской области в январе-июне 2021 года, что в сопоставимой оценке на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, за шесть месяцев текущего года объем платных коммунальных услуг, оказанных населению, составил 10 млрд. 858,8 млн. рублей, что на 4,5% больше показателя за I полугодие прошлого года.

Телекоммуникационные услуги обошлись жителям в 4 млрд. 893,4 млн. рублей (-6,3%), бытовые — в 3 млрд. 115,6 млн. рублей (+30%), транспортные — в 2 млрд. 828,2 млн. рублей (+1,4%), медицинские — в 2 млрд. 617,4 млн. рублей (+35,2%), жилищные — в 2 млрд. 108,8 млн. рублей (-5,9%), услуги системы образования — в 1 млрд. 830,3 млн. рублей (+14,3%).

Объем оказанных населению юридических услуг составил 330,7 млн. рублей (+23,9%), учреждений культуры — 304,6 млн. рублей (+17,6%), специализированных коллективных средств размещения — 299,4 млн. рублей (+37,7%), услуг гостиниц и аналогичных по предоставлению временного жилья — 259,7 млн. рублей (+34,5%), физической культуры и спорта — 177,6 млн. рублей (+54,2%), почтовой связи и курьерских — 169 млн. рублей (+18,1%), предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам — 117 млн. рублей (+31,6%), туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им — 63,8 млн. рублей (-44,8%), ветеринарных — 48,2 млн. рублей (-0,5%).

Прочие платные услуги обошлись жителям Пензенской области в I полугодии 2021 года в 743,6 млн. рублей, рост к аналогичному периоду 2020-го — 9,4%.