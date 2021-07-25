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Платные услуги почти на 30,8 млрд. рублей оказаны жителям Пензенской области за полгода

13:27 | 25.07.2021 | Экономика

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Пенза, 25 июля 2021. PenzaNews. Платные услуги на 30 млрд. 766,1 млн. рублей оказаны жителям Пензенской области в январе-июне 2021 года, что в сопоставимой оценке на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Платные услуги почти на 30,8 млрд. рублей оказаны жителям Пензенской области за полгода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, за шесть месяцев текущего года объем платных коммунальных услуг, оказанных населению, составил 10 млрд. 858,8 млн. рублей, что на 4,5% больше показателя за I полугодие прошлого года.

Телекоммуникационные услуги обошлись жителям в 4 млрд. 893,4 млн. рублей (-6,3%), бытовые — в 3 млрд. 115,6 млн. рублей (+30%), транспортные — в 2 млрд. 828,2 млн. рублей (+1,4%), медицинские — в 2 млрд. 617,4 млн. рублей (+35,2%), жилищные — в 2 млрд. 108,8 млн. рублей (-5,9%), услуги системы образования — в 1 млрд. 830,3 млн. рублей (+14,3%).

Объем оказанных населению юридических услуг составил 330,7 млн. рублей (+23,9%), учреждений культуры — 304,6 млн. рублей (+17,6%), специализированных коллективных средств размещения — 299,4 млн. рублей (+37,7%), услуг гостиниц и аналогичных по предоставлению временного жилья — 259,7 млн. рублей (+34,5%), физической культуры и спорта — 177,6 млн. рублей (+54,2%), почтовой связи и курьерских — 169 млн. рублей (+18,1%), предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам — 117 млн. рублей (+31,6%), туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им — 63,8 млн. рублей (-44,8%), ветеринарных — 48,2 млн. рублей (-0,5%).

Прочие платные услуги обошлись жителям Пензенской области в I полугодии 2021 года в 743,6 млн. рублей, рост к аналогичному периоду 2020-го — 9,4%.

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