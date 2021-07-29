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В Пензенской области с начала года бизнесу выплачено около 230 млн. рублей долгов по контрактам

18:10 | 29.07.2021 | Экономика

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Пенза, 29 июля 2021. PenzaNews. Задолженность по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму около 230 млн. рублей погашена заказчиками перед бизнесом в Пензенской области с начала 2021 года после вмешательства прокуратуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.

В Пензенской области с начала года бизнесу выплачено около 230 млн. рублей долгов по контрактам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С целью недопущения нарушения прав предпринимателей и их восстановления сформирован и ведется актуальный реестр контрактов, что позволяет осуществлять постоянный контроль за ними и еще до окончания сроков исполнения при наличии данных о возможной неоплате объявлять предостережения заказчикам. В текущем году объявлено 15 таких предостережений», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по каждому факту возникновения задолженности принимаются меры прокурорского реагирования, в том числе по привлечению виновных лиц к административной ответственности по ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

«Кроме того, в связи с недостаточностью мер, принимаемых региональными органами власти с целью предупреждения и ликвидации задолженности учреждений здравоохранения, представления внесены врио министра здравоохранения региона [Александру Никишину] и врио председателя регионального правительства [Николаю Симонову]», — добавляется в тексте.

«Всего по результатам прокурорского вмешательства в текущем году погашено 228,8 млн. рублей долгов перед бизнесом», — уточняется в сообщении.

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