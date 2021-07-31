В Пензенской области в январе-мае субъектам МСП предоставлены кредиты на 21,6 млрд. рублей Экономика

Пенза, 31 июля 2021. PenzaNews. Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), составил в Пензенской области в январе-мае 2021 года 21,6 млрд. рублей, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Индивидуальным предпринимателям выдано 2,8 млрд. рублей; рост — 41%», — добавляется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по состоянию на 1 июня 2021 года кредитный портфель субъектов МСП приблизился к 39 млрд. рублей, что на 18% больше прошлогоднего показателя, а совокупный объем обязательств ИП составил почти 5,8 млрд. рублей (+8%).

«При этом остаток средств, размещенных в банках индивидуальными предпринимателями региона, вырос по сравнению с началом июня 2020 года на 27% и достиг 8,6 млрд. рублей», — отмечается в тексте.