Заключен контракт на внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Экономика

Пенза, 1 августа 2021. PenzaNews. Управление цифрового развития, информтехнологий и связи Пензенской области заключило с ООО «Когорта-М» из Санкт-Петербурга госконтракт на внедрение в регионе государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД).

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Его цена составила 11 млн. 834 тыс. 614 рублей 91 копейку.

Источником финансирования являются средства областного бюджета.

Услуги по контракту должны быть оказаны исполнителем в течение 150 календарных дней.

Согласно документации, размещенной на официальном портале госзакупок, пользоваться системой будут исполнительные органы госвласти Пензенской области и подведомственные им учреждения; органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов; физические и юридические лица.

ГИСОГД Пензенской области должна применяться, в частности, для стандартизированного сбора, регистрации, документирования, актуализации, обработки, систематизации, учета и хранения информации о градостроительной деятельности; для обеспечения межведомственного взаимодействия; для оказания государственных и муниципальных услуг.

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Система должна состоять из следующих подсистем: регистрации, хранения и предоставления сведений ГИСОГД; информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; информационного взаимодействия; приложений для работы с пространственными данными; «Конструктор»; подсистемы администрирования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», информационную систему обеспечения градостроительной деятельности планируется запустить в Пензенской области до конца 2021 года в тестовом режиме.

По информации пресс-службы облправительства, это даст возможность застройщикам получать актуальную градостроительную информацию о территориях застройки и застроенных земельных участках, услуги в сфере градостроительства в электронном виде. Ожидается, что информационная система также позволит оперативно готовить и согласовывать градостроительную документацию.