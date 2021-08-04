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В Пензенской области объем средств на счетах эскроу достиг почти 16,7 млрд. рублей

18:40 | 04.08.2021 | Экономика

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Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составил в Пензенской области по состоянию на 1 июля 16 млрд. 659,2 млн. рублей, что в 1,7 раза больше по сравнению с началом текущего года, когда на них хранилось 9 млрд. 745,4 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные о проектном финансировании, опубликованные на официальном сайте Банка России.

В Пензенской области объем средств на счетах эскроу достиг почти 16,7 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, количество счетов эскроу выросло в регионе почти в полтора раза — с 4 тыс. 666 по состоянию на 1 января текущего года до 6 тыс. 868 на начало июля.

Количество раскрытых счетов эскроу, по последней информации, достигло в Пензенской области 2 тыс. 170. Сумма средств, перечисленных с них застройщикам, составила 4 млрд. 697,6 млн. рублей.

На начало июля между банками и застройщиками действовало 50 кредитных договоров на финансирование долевого строительства на сумму 21 млрд. 490,8 млн. рублей.

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