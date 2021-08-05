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Пензенская делегация посетит Ярославль с бизнес-миссией

14:12 | 05.08.2021 | Экономика

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Делегация Пензенской области посетит Ярославль с бизнес-миссией 17 и 18 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

Пензенская делегация посетит Ярославль с бизнес-миссией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В состав делегации войдут представители регионального бизнеса: ООО «ВВ Мебель», ООО «Приборы и автоматика», ООО «Регион-сахар», АО «ТехноПортал», ООО «Остеомед-Экспорт». Пензенские компании смогут презентовать свою продукцию: оборудование для АЗС, нефтебаз, АГЗС и нефтеперерабатывающих заводов, металлообрабатывающие станки, мебель, продукты питания и биологически-активные добавки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что главные задачи бизнес-миссии — расширение торгово-экономических контактов между регионами, поиск новых партнеров, а также обмен опытом.

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