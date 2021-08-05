Пензенская делегация посетит Ярославль с бизнес-миссией Экономика

Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Делегация Пензенской области посетит Ярославль с бизнес-миссией 17 и 18 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики региона.

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«В состав делегации войдут представители регионального бизнеса: ООО «ВВ Мебель», ООО «Приборы и автоматика», ООО «Регион-сахар», АО «ТехноПортал», ООО «Остеомед-Экспорт». Пензенские компании смогут презентовать свою продукцию: оборудование для АЗС, нефтебаз, АГЗС и нефтеперерабатывающих заводов, металлообрабатывающие станки, мебель, продукты питания и биологически-активные добавки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что главные задачи бизнес-миссии — расширение торгово-экономических контактов между регионами, поиск новых партнеров, а также обмен опытом.